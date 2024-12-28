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СМИ: Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла

СМИ: Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна.
В регионе
28 декабря 2024 г. 10:42
СМИ: Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла

Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна.

Как передает Report, об этом сообщили источники Sputnik-Армения.

Сообщается, что посол был отозван в Армению для консультаций еще в июне 2024 года, и с тех пор в Беларусь не возвращался.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко устроили словесную перепалку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Пашинян участвовал в заседании в режиме онлайн.

Отношения между Ереваном и Минском в последнее время существенно охладели. Внешнеполитические ведомства двух стран в июне обменялись нотами.

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Версия на английском языке Media: Yerevan doesn't intend to return its ambassador to Minsk
Версия на азербайджанском языке İrəvan səfirini Belarusa qaytarmaq niyyətində deyil

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