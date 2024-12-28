СМИ: Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла

Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна.

Ереван не намерен возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна.

Как передает Report, об этом сообщили источники Sputnik-Армения.

Сообщается, что посол был отозван в Армению для консультаций еще в июне 2024 года, и с тех пор в Беларусь не возвращался.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко устроили словесную перепалку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Пашинян участвовал в заседании в режиме онлайн.

Отношения между Ереваном и Минском в последнее время существенно охладели. Внешнеполитические ведомства двух стран в июне обменялись нотами.