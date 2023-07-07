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СМИ: Эрдоган вновь предложит Зеленскому посредничество в урегулировании в Украине

СМИ: Эрдоган вновь предложит Зеленскому посредничество в урегулировании в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу в Стамбуле вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского кризиса.
В регионе
7 июля 2023 г. 09:35
СМИ: Эрдоган вновь предложит Зеленскому посредничество в урегулировании в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу в Стамбуле вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hürriyet.

По информации издания, в повестке переговоров также будут вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, Турция, как и прежде, готова приложить усилия в этом направлении.

Продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, станет еще одним важным вопросом на переговорах в Стамбуле. Россия еще не приняла окончательного решения в этой области. Как передает газета, по поступившим в Анкару данным, РФ не является сторонницей пролонгации стамбульских договоренностей, так как не выполняется касающаяся ее часть пакетной сделки, в частности по экспорту зерновых и удобрений.

Эрдоган ранее неоднократно предлагал Турцию в качестве площадки для встречи лидеров России Владимира Путина и Украины Зеленского по урегулированию конфликта.

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