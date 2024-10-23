СМИ: Эрдоган прерывает визит в Казань из-за теракта в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган вернется в Турцию 24 октября утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернется в Турцию 24 октября утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал A haber.

Отмечается, что у президента еще были запланированы контакты 24 октября, но из-за нападения в Анкаре он покинет Казань раньше.

Телеканал TRT в свою очередь сообщил, что Эрдоган не стал участвовать в торжественном приеме в Казани, устроенном по случаю саммита.

Отметим, что сегодня в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования произошел теракт. В результате взрывов и перестрелки, совершенных нападавшими, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.