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СМИ: Эрдоган прерывает визит в Казань из-за теракта в Анкаре

СМИ: Эрдоган прерывает визит в Казань из-за теракта в Анкаре Президент Турции Тайип Эрдоган вернется в Турцию 24 октября утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС.
В регионе
23 октября 2024 г. 22:53
СМИ: Эрдоган прерывает визит в Казань из-за теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернется в Турцию 24 октября утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал A haber.

Отмечается, что у президента еще были запланированы контакты 24 октября, но из-за нападения в Анкаре он покинет Казань раньше.

Телеканал TRT в свою очередь сообщил, что Эрдоган не стал участвовать в торжественном приеме в Казани, устроенном по случаю саммита.

Отметим, что сегодня в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования произошел теракт. В результате взрывов и перестрелки, совершенных нападавшими, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ərdoğan Ankaradakı terror aktına görə Kazana səfərini yarımçıq qoyub ölkəyə qayıdacaq

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