СМИ: Эрдоган прерывает визит в Казань из-за теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернется в Турцию 24 октября утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС.
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Отмечается, что у президента еще были запланированы контакты 24 октября, но из-за нападения в Анкаре он покинет Казань раньше.
Телеканал TRT в свою очередь сообщил, что Эрдоган не стал участвовать в торжественном приеме в Казани, устроенном по случаю саммита.
Отметим, что сегодня в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования произошел теракт. В результате взрывов и перестрелки, совершенных нападавшими, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.