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    ​СМИ: Эрдоган намерен встретиться с Обамой в конце марта в США

    После визита в Саудовскую Аравию турецкий лидер выступил с заявлением о планах посетить Соединенные Штаты 31 марта 2016 года

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен отравиться с визитом в США весной 2016 года.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает турецкая газета Haber 7.

    По информации издания, после визита в Саудовскую Аравию турецкий лидер выступил с заявлением о планах посетить Соединенные Штаты 31 марта 2016 года.

    Эрдоган отметил, что намерен встретиться с президентом США Бараком Обамой в американском штате Мэриленд.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии и Турции пришли к соглашению относительно создания совета стратегического сотрудничества между двумя странами.

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