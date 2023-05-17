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СМИ: Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры по зерновой сделке

СМИ: Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры по зерновой сделке В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
В регионе
17 мая 2023 г. 10:46
СМИ: Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры по зерновой сделке

В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом пишет в среду газета Hürriyet.

"Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президенты Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры", - пишет издание.

Газета уточняет, что грузовые суда совершили 1 085 рейсов через Босфорский пролив и 30 млн тонн зерна, половина из которого кукуруза, было перевезено в рамках зерновой сделки.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по из украинских трех портов. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. 18 мая 2023 года истекает срок действия сделки.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin to hold phone talks on grain deal

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