СМИ: Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа - начале сентября

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал A haber.

Согласно информации, турецкий лидер по-прежнему ожидает приезда российского президента в Турцию. Однако "не исключена и поездка" Эрдогана в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции.

Телеканал не назвал более точной даты встречи президентов, уточнив, что в Анкаре их ожидают "в конце августа - начале сентября".