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СМИ: Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа - начале сентября

СМИ: Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа - начале сентября Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.
В регионе
12 августа 2023 г. 15:18
СМИ: Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа - начале сентября

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал A haber.

Согласно информации, турецкий лидер по-прежнему ожидает приезда российского президента в Турцию. Однако "не исключена и поездка" Эрдогана в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции.

Телеканал не назвал более точной даты встречи президентов, уточнив, что в Анкаре их ожидают "в конце августа - начале сентября".

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