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СМИ: Экс-премьер Грузии Гахария подвергся нападению в Батуми

СМИ: Экс-премьер Грузии Гахария подвергся нападению в Батуми В Батуми подвергся нападению бывший премьер-министр и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.
В регионе
15 января 2025 г. 09:00
СМИ: Экс-премьер Грузии Гахария подвергся нападению в Батуми

В Батуми подвергся нападению бывший премьер-министр и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.

Как передает Report, информацию подтвердили грузинскому телеканалу 1TV в пресс-службе партии.

Подробностей инцидента СМИ не приводит.

Отмечается, что политик был доставлен в одну из батумских клиник. В медучреждении уточнили, что пациент сдал анализы и покинул стационар по собственному желанию.

"Гражданин был доставлен в 02:34 (совпадает с бакинским временем - ред.), у него были травмы лица. По его словам, он подвергся физическому насилию. <...> У него перелом носовой кости, но это не был серьезный хирургический случай", - сказал врач.

Отметим, что Г.Гахария был премьер-министром Грузии с 2019 по 2021 год.

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