СМИ: Экс-премьер Грузии Гахария подвергся нападению в Батуми

В Батуми подвергся нападению бывший премьер-министр и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.
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Подробностей инцидента СМИ не приводит.
Отмечается, что политик был доставлен в одну из батумских клиник. В медучреждении уточнили, что пациент сдал анализы и покинул стационар по собственному желанию.
"Гражданин был доставлен в 02:34 (совпадает с бакинским временем - ред.), у него были травмы лица. По его словам, он подвергся физическому насилию. <...> У него перелом носовой кости, но это не был серьезный хирургический случай", - сказал врач.
Отметим, что Г.Гахария был премьер-министром Грузии с 2019 по 2021 год.