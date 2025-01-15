СМИ: Экс-премьер Грузии Гахария подвергся нападению в Батуми

В Батуми подвергся нападению бывший премьер-министр и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.

В Батуми подвергся нападению бывший премьер-министр и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.

Как передает Report , информацию подтвердили грузинскому телеканалу 1TV в пресс-службе партии.

Подробностей инцидента СМИ не приводит.

Отмечается, что политик был доставлен в одну из батумских клиник. В медучреждении уточнили, что пациент сдал анализы и покинул стационар по собственному желанию.

"Гражданин был доставлен в 02:34 (совпадает с бакинским временем - ред.), у него были травмы лица. По его словам, он подвергся физическому насилию. <...> У него перелом носовой кости, но это не был серьезный хирургический случай", - сказал врач.

Отметим, что Г.Гахария был премьер-министром Грузии с 2019 по 2021 год.