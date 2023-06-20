СМИ: Экс-омбудсмен Армении создает новое движение и готовится к выборам мэра Еревана

В Армении некоторые политические силы пытаются создать широкую коалицию вокруг бывшего омбудсмена Армана Татояна, и в ближайшие дни он может объявить о создании нового движения.

В Армении некоторые политические силы пытаются создать широкую коалицию вокруг бывшего омбудсмена Армана Татояна, и в ближайшие дни он может объявить о создании нового движения.

Как передает Report, об этом пишет газета "Паст" со ссылкой на источники.

"Возможно также, что Татоян объявит о своем участии в предстоящих в сентябре выборах Совета старейшин Еревана, что может еще больше обострить борьбу и без того достаточно жаркую", - отмечает издание.

Газета "Грапарак" также сообщает о формировании коалицию вокруг Татояна.

"По сути, он считается компромиссным кандидатом, вокруг которого могут объединиться несколько политических сил и выдвинуть бывшего омбудсмена единым кандидатом", - пишет издание.

По утверждению газеты, власти попытаются сделать все, чтобы помешать такому объединению и в частности ввести в игры как можно больше кандидатов на пост мэра Еревана, чтобы "распылить" голоса избирателей.