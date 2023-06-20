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СМИ: Экс-омбудсмен Армении создает новое движение и готовится к выборам мэра Еревана

СМИ: Экс-омбудсмен Армении создает новое движение и готовится к выборам мэра Еревана В Армении некоторые политические силы пытаются создать широкую коалицию вокруг бывшего омбудсмена Армана Татояна, и в ближайшие дни он может объявить о создании нового движения.
В регионе
20 июня 2023 г. 10:23
СМИ: Экс-омбудсмен Армении создает новое движение и готовится к выборам мэра Еревана

В Армении некоторые политические силы пытаются создать широкую коалицию вокруг бывшего омбудсмена Армана Татояна, и в ближайшие дни он может объявить о создании нового движения.

Как передает Report, об этом пишет газета "Паст" со ссылкой на источники.

"Возможно также, что Татоян объявит о своем участии в предстоящих в сентябре выборах Совета старейшин Еревана, что может еще больше обострить борьбу и без того достаточно жаркую", - отмечает издание.

Газета "Грапарак" также сообщает о формировании коалицию вокруг Татояна.

"По сути, он считается компромиссным кандидатом, вокруг которого могут объединиться несколько политических сил и выдвинуть бывшего омбудсмена единым кандидатом", - пишет издание.

По утверждению газеты, власти попытаются сделать все, чтобы помешать такому объединению и в частности ввести в игры как можно больше кандидатов на пост мэра Еревана, чтобы "распылить" голоса избирателей.

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Версия на английском языке Media: Armenia's ex-ombudsman creating new movement, gearing up for Yerevan mayoral race

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