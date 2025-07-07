СМИ: Экс-министр транспорта России Роман Старовойт скончался более суток назад

Уволенный указом президента 7 июля министр транспорта России Роман Старовойт умер, предположительно, в ночь с 5 на 6 июля - задолго до официального объявления об отставке.

Уволенный указом президента РФ 7 июля министр транспорта Роман Старовойт умер, предположительно, в ночь с 5 на 6 июля - задолго до официального объявления об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает Forbes в своем телеграмм-канале со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.

Агентство также приводит слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сказанные RTVI, в которых он подтвердил информацию о гибели Старовойта, уточнив, что "трагедия произошла достаточно давно".

По информации российских СМИ, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что тело бывшего министра с огнестрельным ранением было обнаружено в его автомобиле на территории Одинцовского городского округа. При этом утверждается, что речь идет об электромобиле Tesla, найденном на автостоянке у парка в поселке Ромашково. В то же время ряд СМИ сообщал, что Старовойт якобы покончил с собой в доме в Одинцово.

По информации РБК, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы - баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий произошедшего - самоубийство. Агентство утверждает, что тело Старовойта нашли за кустом в нескольких метрах от его машины. Сотрудники экстренных служб уже занесли тело чиновника в машину, после чего он будет доставлен в морг.

При этом Минтранс РФ сообщал, что 6 июля было проведено заседание с участием Старовойта.