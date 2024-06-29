СМИ: Джалили и Пезешкиян встретятся во втором туре выборов президента Ирана

Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, продолжат борьбу за пост президента исламской республики во втором туре выборов, который пройдет 5 июля.

Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, продолжат борьбу за пост президента исламской республики во втором туре выборов, который пройдет 5 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская газета Farhikhtegan.

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов. В противном случае ровно через неделю проходит второй тур, в котором участвуют два претендента, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. По последним официальным данным иранского избиркома, Пезешкиян набирает 6 млн голосов, Джалили - 5,6 млн (всего избирателей 61 млн).

Как отмечает издание, на следующей неделе в Иране "станет жарко", так как два кандидата должны будут заручиться поддержкой всех своих соратников. В первом туре принимали участие три консерватора - Джалили, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади. За Галибафа по последним данным проголосовали 1,9 млн человек. Поддержка Пурмохаммади среди населения оказалась низкой - за него в настоящий момент отдали голоса только 112 тыс. иранцев. По мнению авторов статьи, главной интригой этой недели станет вопрос, поддержит ли Джалили Галибаф, у которого все еще много сторонников среди консерваторов, и сможет ли Пезешкиян объединить вокруг себя все реформистские силы.

Газета отмечает, что возможно увеличение явки во втором туре выборов за счет тех иранцев, кто поддерживал реформистов, но отказался приходить на избирательные участки. По оценкам Farhikhtegan, увидев успех Пезешкияна и его выход во второй тур, граждане могут решить принять участие в голосовании. За счет этого может значительно увеличиться поддержка кандидата от реформистов.