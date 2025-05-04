СМИ: Двух человек задержали в Иране в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

СМИ: Двух человек задержали в Иране в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Власти Ирана задержали двух человек в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.

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