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СМИ: Двух человек задержали в Иране в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

СМИ: Двух человек задержали в Иране в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи Власти Ирана задержали двух человек в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.
В регионе
4 мая 2025 г. 20:46
СМИ: Двух человек задержали в Иране в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Власти Ирана задержали двух человек в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SNN.

По его сведениям, один из задержанных работает в частной компании, второй числится на госслужбе.

Расследование продолжается, для прояснения всех обстоятельств произошедшего требуется проведение "дополнительных исследований".

Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. В МВД Ирана заявили, что к происшествию привела халатность.

В результате взрыва и пожара погибли 70 человек.

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