СМИ: Двух человек задержали в Иране в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Власти Ирана задержали двух человек в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.
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По его сведениям, один из задержанных работает в частной компании, второй числится на госслужбе.
Расследование продолжается, для прояснения всех обстоятельств произошедшего требуется проведение "дополнительных исследований".
Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. В МВД Ирана заявили, что к происшествию привела халатность.
В результате взрыва и пожара погибли 70 человек.