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СМИ: Депутаты турецкого парламента нового созыва принесут присягу 2 июня

СМИ: Депутаты турецкого парламента нового созыва принесут присягу 2 июня Новый состав парламента Турции 28-го созыва принесет присягу в пятницу, 2 июня, дата присяги президента пока не определена.
В регионе
30 мая 2023 г. 12:40
СМИ: Депутаты турецкого парламента нового созыва принесут присягу 2 июня

Новый состав парламента Турции 28-го созыва принесет присягу в пятницу, 2 июня, дата присяги президента пока не определена.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в парламенте республики.

"Церемония приведения к присяге депутатов парламента пройдет 2 июня. Собственно, мы в этом ориентируемся на решения Центризбиркома. Ожидаем, что сегодня он объявит результаты только парламентских выборов. С присягой президента пока график не ясен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что глава государства произнесет клятву после официального вступления в должность парламентариев, но не в тот же день. "Предварительно рассчитываем на 4 или 6 июня. Но повторю, в этом вопросе мы все зависим от ЦИК и его решений. Как только они поступят, мы начнем подготовку", - сообщили собеседник.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что инаугурация Эрдогана состоится 2 июня или 6 июня.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.

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