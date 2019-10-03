СМИ: Данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

Персональные данные 60 миллионов россиян оказались в открытом доступе.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на компанию DeviceLock.

По информации издания, утечка затрагивает интересы порядка 60 миллионов россиян, предположительно клиентов Сбербанка, чьи детальные персональные данные и подробная финансовая информация оказалась выгружена в Сеть в августе на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором.

Близкий к Центробанку источник газеты предположил, что данный инцидент является выгрузкой базы Сбербанка. По словам другого собеседника, информацию мог выгрузить кто-то, кто имел к ней административный доступ.