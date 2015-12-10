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    ЦРУ предупредило Турцию о подготовке терактов в отношении российских туристов

    Турецкое МВД разослало соответствующее предупреждение во все полицейские участки страны

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ ЦРУ США предупредило власти Турции о подготовке тремя палестинцами терактов в отношении находящихся в стране российских туристов. Как cообщает Report со ссылкой на Haber Turk, МВД Турции разослало соответствующее предупреждение во все полицейские участки страны.

    По данным ЦРУ, палестинцы, а также еще один смертник террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), причастны к теракту над Синайским полуостровом 31 октября, когда был взорван самолет российской компании "Когалымавиа".

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