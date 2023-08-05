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Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати Спасатели в субботу нашли еще одного, 12-го по счету, погибшего в результате оползня, сошедшего 3 августа в горном курорте Шови в Грузии, передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
В регионе
5 августа 2023 г. 14:41
Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Спасатели в субботу нашли еще одного, 12-го по счету, погибшего в результате оползня, сошедшего 3 августа в горном курорте Шови в Грузии, передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"К спасательной операции, кроме 400 спасателей, в субботу подключились военные со своей техникой. Продолжается поиск более 20 человек, с которыми нет связи", - сказал журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

По информации созданного правительственного координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, родственники пропавших смогли опознать лишь шестерых из 12 погибших под оползнем.

Произошедший оползень практически уничтожил курорт Шови - разрушены дома, дороги, мосты.

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Версия на английском языке Twelfth body found in disaster zone in Georgia’s west following landslide

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