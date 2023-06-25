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СМИ: Чиновники по нацбезопасности США заранее знали о планах Пригожина

СМИ: Чиновники по нацбезопасности США заранее знали о планах Пригожина Высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявить "марш справедливости".
В регионе
25 июня 2023 г. 11:49
СМИ: Чиновники по нацбезопасности США заранее знали о планах Пригожина

Высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявить "марш справедливости".

Как передает Report, об этом пишет издание The New York Times.

По его данным, в среду была проведена встреча с участием представителей разведки, Администрации и Минобороны США, а в четверг, после получения дополнительного подтверждения, состоялась еще одна встреча уже с руководителями Конгресса.

Как пишет издание, Вашингтон несколько месяцев следил за развитием отношений Пригожина с руководством российского Минобороны. NYT, ссылаясь на утечку секретных документов американской разведки, пишет, что Соединенным Штатам удалось перехватить переговоры высокопоставленных российских военачальников, которые обсуждали требования основателя ЧВК предоставить группе боеприпасы.

О том, что США располагали данными о намерениях Пригожина "бросить серьезный вызов военному руководству России", также сообщает CNN. Телеканал передает, что представители разведки Соединенных Штатов и других стран Запада видели подобные признаки; в начале этой недели они предупредили конгрессменов "о перемещениях и наращивании оружия" вагнеровцев у границы России. Однако, отмечает CNN, действия ЧВК стали неожиданностью для Вашингтона, так как все произошло очень быстро.

В Белом доме США ранее заявили, что следят за событиями в России. Президент Джо Байден обсудил их с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пригожин 23 июня обвинил военное руководство России в ударе по лагерям "Вагнера" и гибели бойцов, пообещав предпринять ответные шаги. Минобороны РФ опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК "идти на Москву". Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

Перед этим в Минске сообщили о переговорах Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которых была достигнута договоренность "с гарантиями безопасности" для бойцов ЧВК. Как рассказали в Кремле, их не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Беларусь.

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