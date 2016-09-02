Четыре человека погибли во время бури на севере Ирана

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли во время бури в прикаспийских провинциях Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с вечера 1 сентября на севере страны бушует сильная буря, сопровождающаяся проливными дождями. Больше всего от стихии пострадали провинции Голестан и Мазандаран.

Затопленными оказались многие населенные пункты, расположенные близ побережья Каспийского моря. На востоке провинции Голестан три члена одной семьи стали жертвами наводнения. Еще один человек погиб в результате удара молнии в населенном пункте Газальдже той же провинции.

В настоящее время скорость ветра и интенсивность осадков заметно снизились, однако, согласно прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться до конца сегодняшнего дня.