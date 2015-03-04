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    СМИ: Четыре боевых корабля НАТО в ближайшие часы окажутся в Черном море

    Группировка кораблей включает в себя крейсер ВМС США и три фрегата военно-морских сил Италии, Канады и Турции

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Четыре боевых корабля стран НАТО в ближайшие часы окажутся в Черном море. Об этом, как сообщает Report, заявил ТАСС источник в Главном штабе ВМФ России.

    "Сейчас в Черном море находятся крейсер ВМС США класса Ticonderoga - Vicksburg и фрегат ВМС Турции "Turgut Reis". В ближайшие часы к ним присоединятся итальянский фрегат "Aliseo" и канадский фрегат "Fredericton", которые в данный момент проходят Черноморские проливы", - заявил источник.

    Он добавил, что "американский и турецкий корабли находятся в настоящее время в юго-западной части Черного моря, рядом с побережьем Турции". В Черное море они вошли сегодня рано утром.

    Представитель Главного штаба ВМФ не исключил, что присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в таком составе в акватории Черного моря может быть связано с событиями на востоке Украины. 
    В соответствии с конвенцией Монтре, военные корабли неприбрежных государств не могут находиться в Черном море дольше 21 дня.

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