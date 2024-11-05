СМИ: ЦАХАЛ повысил уровень готовности в ожидании возможного ответа Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила уровень готовности в ожидании возможного ответа Ирана на израильский удар.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила уровень готовности в ожидании возможного ответа Ирана на израильский удар.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники.

По ее данным, во всех армейских подразделениях и Генштабе ЦАХАЛ ежедневно проводятся совещания по оценке ситуации, а израильские военно-воздушные силы и системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности. "Несмотря на сообщения в иностранных СМИ, нет подтвержденной информации о точных сроках ответа", - цитирует газета заявление своих источников. Издание также утверждает со ссылкой на представителей системы безопасности, что Тегеран все еще рассматривает варианты и масштаб ответных действий, а израильские военные не исключают возможности иранского ответа с территории Сирии, Йемена или Ирака, а не напрямую из Ирана.