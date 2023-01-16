СМИ: Бывший командир отряда "вагнеровцев" бежал в Норвегию

Бывший командир одного из отрядов так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев, покинувший поле боя и записавший в середине декабря видеообращение к Владимиру Путину, генпрокуратуре и ФСБ, 12 января бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище.

Бывший командир одного из отрядов так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев, покинувший поле боя и записавший в середине декабря видеообращение к Владимиру Путину, генпрокуратуре и ФСБ, 12 января бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище.

Как передает Report со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net , опубликовано аудиоинтервью, в котором Медведев рассказывает, что ему пришлось нелегально переходить границу, пересекать линию заграждения с колючей проволокой и что по нему открывали огонь пограничники.

Он рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и "Вагнер".

Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнера", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.