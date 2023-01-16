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СМИ: Бывший командир отряда "вагнеровцев" бежал в Норвегию

СМИ: Бывший командир отряда "вагнеровцев" бежал в Норвегию Бывший командир одного из отрядов так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев, покинувший поле боя и записавший в середине декабря видеообращение к Владимиру Путину, генпрокуратуре и ФСБ, 12 января бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище.
В регионе
16 января 2023 г. 03:51
СМИ: Бывший командир отряда вагнеровцев бежал в Норвегию

Бывший командир одного из отрядов так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев, покинувший поле боя и записавший в середине декабря видеообращение к Владимиру Путину, генпрокуратуре и ФСБ, 12 января бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище.

Как передает Report со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net, опубликовано аудиоинтервью, в котором Медведев рассказывает, что ему пришлось нелегально переходить границу, пересекать линию заграждения с колючей проволокой и что по нему открывали огонь пограничники.

Он рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и "Вагнер".

Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнера", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Vaqner” dəstəsinin keçmiş komandiri Norveçə qaçıb”

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