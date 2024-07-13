СМИ: Британия подтвердила факт использования своей базы на Кипре самолетами США

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт полетов американских самолетов на аэродром британской военной базы Акротири на Кипре.

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт полетов американских самолетов на аэродром британской военной базы Акротири на Кипре.

Как передает Report, об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail со ссылкой на британское МО.

Официальный представитель британского Минобороны подтвердил, что военные американские самолеты совершали посадки на территории суверенной базы с разрешения Великобритании, но не стал комментировать цели этих полетов.

В свою очередь, официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил, что правительство не может комментировать операции третьих стран. Он также подчеркнул, что Кипр не участвует ни в каких военных операциях.

Ранее сообщалось о том, что самолеты США используют территории баз королевства на Кипре для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль во время конфликта в секторе Газа.