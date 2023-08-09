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СМИ: Большинство живущих за чертой бедности армян выступают за нормализацию отношений с Турцией

СМИ: Большинство живущих за чертой бедности армян выступают за нормализацию отношений с Турцией Большинство армян, живущих за чертой бедности, выступают за налаживание хороших отношений с Турцией.
В регионе
9 августа 2023 г. 11:14
СМИ: Большинство живущих за чертой бедности армян выступают за нормализацию отношений с Турцией

Большинство армян, живущих за чертой бедности, выступают за налаживание отношений с Турцией.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в турецкой газете Star.

В статье отмечается, что стремление премьер-министра Армении Никола Пашиняна решать дипломатические вопросы с Турцией на основе "добрососедских отношений" остро воспринимается армянами, проживающими в США и других странах.

Автор статьи считает, что армянская диаспора всячески противится этому, армянское лобби заботится не об интересах армян, а об обслуживании интересов империалистических cил: "Однако складывается впечатление, что большая часть трехмиллионного армянского населения Армении, живущего за чертой бедности, выступает за установление хороших отношений с Турцией. Ярчайшим доказательством этого является тот, факт что сегодня в Турции нелегально работают свыше 100 тыс. армянских граждан, которые пересылают заработанные деньги своим семьям в Армению".

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Yoxsulluq həddində yaşayan ermənilərin əksəriyyəti Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıdır”

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