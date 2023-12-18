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СМИ: Более половины населения Армении придерживается антисемитских взглядов

СМИ: Более половины населения Армении придерживается антисемитских взглядов Более половины взрослого населения Армения придерживаются тех или иных антисемитских настроений.
В регионе
18 декабря 2023 г. 16:39
СМИ: Более половины населения Армении придерживается антисемитских взглядов

Более половины взрослого населения Армения придерживается антисемитских взглядов.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Антисемитизм в Армении: поговорим о фактах", опубликованной в израильском издании Ynet.

"Армянский антисемитизм реален, и его нельзя игнорировать. Понятно, что армянские чиновники пытаются исказить картину и предпочитают вести двойную игру – поддерживая антисемитизм внутри страны и делая вид, что его не существует на международном уровне. Однако факты вполне очевидны...", - подчеркивается в статье.

Автор отмечает, что за последний год в Армении произошли многочисленные антисемитские инциденты, и некоторые из них полностью игнорировались властями. Более того, уровень ненависти, а также антиизраильских и антиеврейских высказываний в Интернете значительно возрос за последний год.

"С сентября 2023 года единственная синагога в Армении стала объектом трех последовательных попыток поджога. Группа, стоящая за двумя последними поджогами, Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА), угрожала атаковать раввинов и израильтян по всему миру и восхваляла ХАМАС и "Хезболлу", - говорится в статье.

В ней также отмечается, что сложившуюся в Армении антисемитскую среду упомянуло в своих официальных отчетах и министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля, последний из отчетов был опубликован 25 сентября 2023 года.

В своем докладе министерство по делам диаспоры отметило, что армяне продолжают использовать Холокост в пропагандистских целях, сравнивая массовые убийства евреев во время Второй мировой войны с ситуацией в Карабахе.

Ранее в том же месяце Министерство по делам диаспоры отметило, что, когда известная еврейская организация "Раввинский центр в Европе" попросила армянских чиновников прекратить использовать Холокост в пропагандистских целях, "в социальных сетях Армении наблюдался заметный рост антисемитской риторики, которая включала призывы к насильственным действиям против евреев".

И это лишь несколько примеров армянского антисемитизма за последний год, отмечает издание. Многие другие случаи были задокументированы различными средствами массовой информации, израильскими правительственными учреждениями и аналитическими центрами.

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