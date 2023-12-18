СМИ: Более половины населения Армении придерживается антисемитских взглядов

Более половины взрослого населения Армения придерживается антисемитских взглядов.
Как передает Report, об этом говорится в
"Армянский антисемитизм реален, и его нельзя игнорировать. Понятно, что армянские чиновники пытаются исказить картину и предпочитают вести двойную игру – поддерживая антисемитизм внутри страны и делая вид, что его не существует на международном уровне. Однако факты вполне очевидны...", - подчеркивается в статье.
Автор отмечает, что за последний год в Армении произошли многочисленные антисемитские инциденты, и некоторые из них полностью игнорировались властями. Более того, уровень ненависти, а также антиизраильских и антиеврейских высказываний в Интернете значительно возрос за последний год.
"С сентября 2023 года единственная синагога в Армении стала объектом трех последовательных попыток поджога. Группа, стоящая за двумя последними поджогами, Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА), угрожала атаковать раввинов и израильтян по всему миру и восхваляла ХАМАС и "Хезболлу", - говорится в статье.
В ней также отмечается, что сложившуюся в Армении антисемитскую среду упомянуло в своих официальных отчетах и министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля, последний из отчетов был опубликован 25 сентября 2023 года.
В своем докладе министерство по делам диаспоры отметило, что армяне продолжают использовать Холокост в пропагандистских целях, сравнивая массовые убийства евреев во время Второй мировой войны с ситуацией в Карабахе.
Ранее в том же месяце Министерство по делам диаспоры отметило, что, когда известная еврейская организация "Раввинский центр в Европе" попросила армянских чиновников прекратить использовать Холокост в пропагандистских целях, "в социальных сетях Армении наблюдался заметный рост антисемитской риторики, которая включала призывы к насильственным действиям против евреев".
И это лишь несколько примеров армянского антисемитизма за последний год, отмечает издание. Многие другие случаи были задокументированы различными средствами массовой информации, израильскими правительственными учреждениями и аналитическими центрами.