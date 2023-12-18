СМИ: Более половины населения Армении придерживается антисемитских взглядов

Более половины взрослого населения Армения придерживаются тех или иных антисемитских настроений.

Более половины взрослого населения Армения придерживается антисемитских взглядов.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Антисемитизм в Армении: поговорим о фактах", опубликованной в израильском издании Ynet.

"Армянский антисемитизм реален, и его нельзя игнорировать. Понятно, что армянские чиновники пытаются исказить картину и предпочитают вести двойную игру – поддерживая антисемитизм внутри страны и делая вид, что его не существует на международном уровне. Однако факты вполне очевидны...", - подчеркивается в статье.

Автор отмечает, что за последний год в Армении произошли многочисленные антисемитские инциденты, и некоторые из них полностью игнорировались властями. Более того, уровень ненависти, а также антиизраильских и антиеврейских высказываний в Интернете значительно возрос за последний год.

"С сентября 2023 года единственная синагога в Армении стала объектом трех последовательных попыток поджога. Группа, стоящая за двумя последними поджогами, Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА), угрожала атаковать раввинов и израильтян по всему миру и восхваляла ХАМАС и "Хезболлу", - говорится в статье.

В ней также отмечается, что сложившуюся в Армении антисемитскую среду упомянуло в своих официальных отчетах и министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля, последний из отчетов был опубликован 25 сентября 2023 года.

В своем докладе министерство по делам диаспоры отметило, что армяне продолжают использовать Холокост в пропагандистских целях, сравнивая массовые убийства евреев во время Второй мировой войны с ситуацией в Карабахе.

Ранее в том же месяце Министерство по делам диаспоры отметило, что, когда известная еврейская организация "Раввинский центр в Европе" попросила армянских чиновников прекратить использовать Холокост в пропагандистских целях, "в социальных сетях Армении наблюдался заметный рост антисемитской риторики, которая включала призывы к насильственным действиям против евреев".

И это лишь несколько примеров армянского антисемитизма за последний год, отмечает издание. Многие другие случаи были задокументированы различными средствами массовой информации, израильскими правительственными учреждениями и аналитическими центрами.