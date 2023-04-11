СМИ: Более 100 мобилизованных из России пропали в Луганской области

Более 100 мобилизованных из России пропали под Луганском после отказа подписать контракты с ЧВК "Вагнер"

Более 100 мобилизованных из России пропали под Луганском после отказа подписать контракты с ЧВК "Вагнер"

Как передает Report, об этом сообщает издание Astra со ссылкой на родственников солдат.

Так, около 500 мобилизованных из Московской, Воронежской, Тверской и других областей отправили в Ростов-на-Дону для перевода в местную часть. Но по прибытии солдат тайно отправили в Луганскую область.

"Моего мужа и его сослуживцев в составе 500 мобилизованных по приказу перенаправили в Ростов-на-Дону в полевой лагерь на военно-грузовом борту ИЛ-76МД. Отправляли их тремя бортами, на каждом борту по 170 человек", – цитирует Astra жену одного из солдат.

Одну из групп 5 апреля отвезли на территорию Стахановского вагоностроительного завода, где их встретил бывший так называемый "президент" сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов, чтобы "продавливать" мобилизованных.

Издание утверждает, что мобилизованных заставляли подписать контракты с ЧВК "Вагнер". Некоторые солдаты писали родным, что их "тупо продали".

"Тут уже нас под автоматами загоняют, все, тут началось давление. Приехали представители ЧВК "Вагнер" с оружием, их порядка 30 человек. Сейчас (нас) просто будут крутить, вертеть, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прям оказывать", – цитирует издание одного из мобилизованных.

Журналисты сообщают, что контракты с ЧВК "Вагнер" согласились подписать 57 человек из 170. Но при этом 113 человек отвезли в Луганскую область, село Красная Таловка на полигон Герасимовский. По словам родственников, по прибытии на место дислокации 7 апреля, у мобилизованных изъяли телефоны. С тех пор они перестали выходить на связь.