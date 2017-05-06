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    СМИ: Большие изменения произойдут в Генштабе ВС Армении

    На место недавно освобожденного от должности замначальника ГШ ВС Энрико Априамова никто не будет назначен

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Большие изменения ожидаются в ближайшее время в Главном штабе Вооруженных сил Армении, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Так, у начальника ГШ ВС Армении в настоящее время четыре заместителя, было решено сократить их число до одного.

    По сведениям СМИ, под сокращение попадут Айказ Багманян и Степан Галстян. А вместо недавно освобожденного от должности замначальника ГШ ВС Армении Энрико Априамова никто не будет назначен.

    Решено, что единственным заместителем останется 47-летний генерал-майор Оник Гаспарян.

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