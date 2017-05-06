СМИ: Большие изменения произойдут в Генштабе ВС Армении

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Большие изменения ожидаются в ближайшее время в Главном штабе Вооруженных сил Армении, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Так, у начальника ГШ ВС Армении в настоящее время четыре заместителя, было решено сократить их число до одного.

По сведениям СМИ, под сокращение попадут Айказ Багманян и Степан Галстян. А вместо недавно освобожденного от должности замначальника ГШ ВС Армении Энрико Априамова никто не будет назначен.

Решено, что единственным заместителем останется 47-летний генерал-майор Оник Гаспарян.