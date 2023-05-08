СМИ: Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Бахмута

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Бахмута, где еще сохраняется сопротивление украинских войск.

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Бахмута, где еще сохраняется сопротивление украинских войск.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Они ворвались в здание и зачистили его, стреляя очередями в помещения либо забрасывая в них гранаты, чтобы подавить даже возможное сопротивление. В ходе продвижения была обнаружена "растяжка", которую удалось снять.

Отметим, что ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил о том, что бойцы "Вагнер" 10 мая покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов. Вчера он сообщил, что ЧВК получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий.