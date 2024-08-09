СМИ: Бойцы "Вагнера" вступили в бой с подразделениями ВСУ в Курской области РФ

Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Курскую область РФ и уже вступили в бой с подразделениями ВСУ.

Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Курскую область РФ и уже вступили в бой с подразделениями ВСУ.

Как передает Report , об этом со ссылкой на источник сообщает прокремлевский телеграм-канал SHOT.

"Источник: батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы "Вагнера" прибыли в Курскую область и уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей", - говорится в сообщении.

Напомним, что бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ осуществили прорыв на границе в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв. км.