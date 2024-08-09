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СМИ: Бойцы "Вагнера" вступили в бой с подразделениями ВСУ в Курской области РФ

СМИ: Бойцы "Вагнера" вступили в бой с подразделениями ВСУ в Курской области РФ Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Курскую область РФ и уже вступили в бой с подразделениями ВСУ.
В регионе
9 августа 2024 г. 01:46
СМИ: Бойцы Вагнера вступили в бой с подразделениями ВСУ в Курской области РФ

Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Курскую область РФ и уже вступили в бой с подразделениями ВСУ.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источник сообщает прокремлевский телеграм-канал SHOT.

"Источник: батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы "Вагнера" прибыли в Курскую область и уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей", - говорится в сообщении.

Напомним, что бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ осуществили прорыв на границе в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв. км.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Kursk vilayətinə gələn “Vaqner” yaraqlıları Ukrayna ordusu ilə döyüşə girib

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