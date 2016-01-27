​СМИ: Боевики ИГ планировали теракты в 18 провинциях Турции

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) планировали осуществить теракты в 18 провинциях Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

После теракта в Анкаре 10 октября полиция и спецслужбы начали проводить рейды против группировки внутри страны. В частности, была раскрыта ячейка ИГ в городе Газиантеп. Ею руководил так называемый эмир Газиантепа Юнус Дурмаз. Он сумел скрыться от властей и в настоящее время находится в Сирии. Однако по данным полиции, именно он отдавал приказ о совершении теракта в Анкаре. Силы безопасности изъяли компьютер Дурмаза, на котором в зашифрованном виде хранились планы группировки о целой серии нападений в Турции.

По данным СМИ, планировались теракты во время форума "Большой двадцатки" в Анталье в ноябре 2015 года, нападения в 25 точках в 18 провинциях Турции, диверсии на гидроэлектростанциях. Для этого у террористов были карты и другая информация практически обо всех объектах для нападения.

