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    ​СМИ: Боевики ИГ планировали теракты в 18 провинциях Турции

    Была раскрыта ячейка ИГ в городе Газиантеп

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/  Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) планировали осуществить теракты в 18 провинциях Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    После теракта в Анкаре 10  октября  полиция и спецслужбы начали проводить рейды против группировки внутри страны. В частности, была раскрыта ячейка ИГ в городе Газиантеп. Ею руководил так называемый эмир Газиантепа Юнус Дурмаз. Он сумел скрыться от властей и в настоящее время находится в Сирии. Однако по данным полиции, именно он отдавал приказ о совершении теракта в Анкаре. Силы безопасности изъяли компьютер Дурмаза, на котором в зашифрованном виде хранились планы группировки о целой серии нападений в Турции. 

    По данным СМИ,  планировались теракты  во время форума "Большой двадцатки" в Анталье в ноябре 2015 года, нападения в 25 точках в 18 провинциях Турции, диверсии на гидроэлектростанциях. Для этого у террористов были карты и другая информация практически обо всех объектах для нападения. 

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