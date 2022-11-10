Украинские СМИ: Азербайджан, как и Украина, не агрессор, а жертва

Политическая экспертная среда мира пытается привязать российско-украинский контекст к ситуации между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, Азербайджан становится на позиции агрессора, а армянская сторона претендует на безоговорочную поддержку Запада.

Политическая экспертная среда мира пытается привязать российско-украинский контекст к ситуации между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, Азербайджан становится на позиции агрессора, а армянская сторона претендует на безоговорочную поддержку Запада.

Как передает Report, об этом сообщает украинский "5 канал".

Однако, один из крупнейших медиа-ресурсов Украины отмечает, что исторические факты свидетельствуют об обратном.

Так, с начала осени представители армянской диаспоры, а также некоторые политики и муниципальные деятели Франции, подвергшиеся их влиянию, стали продвигать отождествление Азербайджана с РФ, а Армении с Украиной. Они пытаются сравнить российскую агрессию против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, находившихся 30 лет под армянской оккупацией. Однако реальная ситуация совершенно противоположна, факты доказывают иное.

Канал подчеркивает, что Франция откровенно не заинтересована в победе Украины, поэтому регулярно общается с Кремлем в режиме "глубокого реверанса". Энергетическая и экономическая зависимость французов от России заставляет их подыгрывать агрессии против Украины, параллельно травя Азербайджан, чтобы угодить Путину и получить карт-бланш на любые действия для Армении.

Еще 1 сентября газета Les Echos сообщала, что на встрече с иностранными послами Макрон заявил: необходимо продолжать говорить с Путиным.

Мы должны сделать все, чтобы мир путем переговоров стал возможным, чтобы оба главных героя вернулись за стол переговоров, – цитировало издание французского президента. Отмечается, что с начала российской агрессии и до середины октября Макрон 13 раз общался с Путиным телефоном.

Как пишет 5 канал, однако именно Азербайджан, как и Украина, не агрессор, а жертва. Об этом свидетельствуют исторические факты:

Точно так же, как в 2014-2022 годах Россия оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 годах армянские вооруженные формирования оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана.

Так же как для оккупации Восточной Украины были использованы пророссийские сепаратисты Донбасса, Армения с участием вооруженных сил России оккупировала земли Азербайджана, опираясь на армянских сепаратистов в Карабахе.

Теперь армянские сепаратисты строят планы присоединения этих территорий Азербайджана к России. Они даже не скрывают, что последуют аннексии Крыма и Донбасса.

К примеру, 14 апреля экс-премьер Армении Багратян заявил, что сепаратистский анклав "хочет войти в состав России". Так же, как агрессия против Украины привела к перемещению миллионов украинских беженцев, агрессия против азербайджанцев в Карабахе заставила более миллиона из них покинуть свои дома. Эта цифра содержится в резолюции Генассамблеи ООН от 23.03.1994 г. Следует также напомнить, что в военных конфликтах погибли тысячи гражданских азербайджанцев.

Кроме того, простым объяснением реальных действий Азербайджана и Армении в отношении Украины есть помощь от этих государств. Как сообщает "5 канал", 4 000 украинских беженцев были приняты в азербайджанских домах. Азербайджанские государственные компании бесплатно предоставили Украине более 200 000 литров топлива, 900 тонн медикаментов, медоборудования и продовольствия на сумму более 15 млн евро.

Однако Армения же, как отмечает "5 канал", делает несколько иные вещи. Так с начала войны члены правительства Армении 12 раз посещали Россию. К примеру, 25 февраля Армения стала единственной страной, выступившей вместе с РФ против прекращения российского представительства в Совете Европы. 28 марта и 1 апреля турецкий телеканал Haber Global представил документальные материалы, включая спутниковые снимки, свидетельствующие об отправке в Украину четырех истребителей Су-30 с армянскими летчиками. В сентябре вооруженные силы Армении приняли участие в совместных учениях с РФ "Восток-2022". А с февраля по июнь в Армении и близлежащем к ней армянском анклаве Карабаха прошли 14 общественных акций в поддержку агрессии против Украины.

Все эти факты свидетельствуют, что агрессором в нем является не Баку, а именно Ереван со своим пророссийским проектом "Великая Армения".

Отметим, что Lenta.ua, УНИАН, "Podrobnosti.ua", Comments.ua, "Рупор", DSnews.u и Bagnet опубликовали статьи по материалам телеграм-канала AZfront.