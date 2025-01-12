СМИ: Автомобиль армии США сбил насмерть женщину в Баварии

Автомобиль, предположительно принадлежащий армии США, за рулём которого находился 19-летний водитель, сбил пешехода близ города Ансбаха в федеральной земле Бавария.
Как передает
По предварительным данным, 19-летний водитель по неизвестной пока причине съехал с дороги на тротуар, по которому шла женщина.
"В воскресенье утром под Ансбахом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. 33-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
По факту ведется расследование.
Отмечается, что рядом с Ансбахом находится военный аэродром, который используют американцы.