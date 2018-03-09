СМИ: Армянский олигарх хочет сделать мэром Еревана своего племянника

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Армянский олигарх Самвел Алексанян планирует сделать мэром Еревана своего племянника - молодого руководителя административного района Малатия-Себастия Артака Алексаняна, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Газета "Грапарак" пишет, что первично А.Алексанян должен стать вице-мэром, после чего на выборах мэра избираться руководителем столицы.

"Планируется, что Артак Алексанян до того, как стать мэром, должен занять место вице-мэра Давида Оганяна, который также является "кадром" Самвела Алексаняна", - отмечает издание.

По идее олигарха, Д.Оганян в свою очередь должен занять пост заместителя в одном из министерств или главы района столицы Шенгавит.