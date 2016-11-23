СМИ: Армянские солдаты шли в бой с неисправной техникой

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Армянские солдаты шли в бой с неисправной техникой в ходе апрельской эскалации насилия на линии соприкосновения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи побеседовал с родными погибших армянских военнослужащих, некоторые из которых рассказали о возникших на передовой проблемах, в частности, о нехватке боеприпасов, неисправности техники.

Родные связывают число жертв с недостаточным количеством вооружения и боеприпасов. "На пути стояло множество неисправных танков, во многих из которых вместо топлива была вода, когда включали двигатель, чтобы отправиться на передовую, он приходил в негодность", - рассказывают сослуживцы армянского военнослужащего, погибшего в Джабраиле 2 апреля.

Родители погибшего в тот же день еще одного армянского военнослужащего сообщили, что в ходе боевых действий сын не имел достаточного количества боеприпасов.

По сообщению армянских СМИ, многие из опрошенных родственников также отмечали, что у военнослужащих было мало экипировки и бронежилетов, не хватало боеприпасов, патронов.