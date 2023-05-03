СМИ: Армяне углубляют отношения с Западом, отворачиваясь от России

Армянское общество все больше отворачивается от России в сторону ЕС, США и Ирана.

Армянское общество все больше отворачивается от России в сторону ЕС, США и Ирана.

Как передает Report, об этом армянской журналист Роберт Ананян написал в Twitter.

Он отметил, что на протяжении многих лет российская пропаганда и ведущие политические силы "обманывали армян", утверждая, что Россия является единственным союзником Армении, а также проводили кампанию очернительства против США, Франции, НАТО и ЕС.

Однако Вторая карабахская война показала, что Россия не является безусловным сторонником Армении. Сегодня же армяне больше предпочитают полагаться на Запад, чем на Россию.

"Только 10% армян [принявших участие в опросе Международного республиканского института] оценили нынешнее состояние отношений с Россией как "очень хорошее", а 40% - как "в некоторой степени хорошее". Это катастрофически низкий показатель для РФ, которая ранее имела неоспоримый имидж "спасителя" в Армении. 15% оценили нынешнее состояние отношений между Россией и Арменией как "очень плохое", а 34% - как "несколько плохое". Другими словами, около 50% армян негативно оценивают нынешнее состояние армяно-российских отношений", - отметил он.

В свою очередь, по его словам, 63% армян, принявших участие в том же опросе, оценивают нынешнюю ситуацию в отношениях между Арменией и Францией как "очень хорошую", 33% - как "в некоторой степени хорошую". США находятся на третьем месте после Ирана. 21% армян оценивают армяно-американские отношения как "очень хорошие", а 67% - как "в некоторой степени хорошие".

Европейский союз же имеет четвертый положительный показатель в Армении: 18% армян оценивают состояние отношений Армения-ЕС как "очень хорошее", 68% - как "в некоторой степени хорошее".

В свою очередь, армяне считают Францию абсолютным лидером, являющимся важным партнером. 75% граждан Армении считают Францию самым важным политическим партнером Армении. Иран находится на втором месте с 67%.

"Все больше подчеркивается негативная роль России в армянском обществе. Россия определенно проигрывает Западу в Армении. Постепенно поражение России будет становиться все более очевидным. Эти показатели являются хорошей основой для того, чтобы власти Армении развернулись от России в сторону Запада и начали более глубокое сотрудничество с США, Францией, ЕС и НАТО", - заключил он.