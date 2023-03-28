СМИ: Армения поддерживает агрессию РФ против Украины, поставляя ей санкционные товары

Армения является главным экономическим партнером российской агрессии против Украины, поставляя санкционные товары для России.
Об этом Report сообщает со ссылкой на украинские СМИ.
В расследовании Bloomberg говориться, что "Армения импортировала больше стиральных машин из ЕС за первые восемь месяцев этого года, чем за последние два года вместе взятые согласно данным Евростата". Официальные лица в Европе уже заявили, что видели части холодильников и стиральных машин в российской военной технике, такой как танки, после ее вторжения в Украину. Также Ереван поставляет россиянам нужные для военной техники микросхемы.
Минфин США уделил особое внимание российской компании АО ПКК Milandr, специализирующейся на разработке и производстве микросхем. "Дочерняя компания Milandr, базирующаяся в Армении, Milur Electronics LLC (Milur Electronics), была создана с целью размещения заказов на иностранных заводах, производства интегрированных микросхем и осуществления продаж за рубежом. Milur Electronics использовалась как подставная компания Milandr для ведения бизнеса с иностранными партнерами".
Другая армянская компания - Taco LLC включена в санкционный список санкций из-за ее тесного взаимодействия с российской радиоавтоматикой. Она в обход санкций специализируется на закупке иностранного оборудования военной промышленности России. По данным OFAC, "Радиоавтоматика платит Taco за импорт компонентов и организацию процесса закупок в Армении".
Партнерство с агрессором компенсирует также и гражданские нужды, пишут украинские СМИ. Поставки смартфонов и автомобилей западного производства проходят не менее успешно, чем закупки для россиян иранских дронов-камикадзе или крылатых ракет.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что объемы торговли между Арменией и Россией выросли на 42%. Следует заметить, что товарооборот между странами за последний год вырос непропорционально.
В целом данные Берлинского центра Южного Кавказа, основанные на официальной статистике Армении, свидетельствуют, что экспорт из ЕС в Армению в 2021 году составил €753 млн, а в 2022 - уже €1,3 млрд. При этом экспорт из Армении в РФ 2021 года составил $840 млн, а в 2022 вырос до $2,4 млрд.