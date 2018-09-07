СМИ: Армения отказалась от участия в учениях НАТО из-за Москвы

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Москва перешла на режим мощного пропагандистского давления в армяно-российских отношениях.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Аравот". По мнению авторов статьи, непосредственно Кремль занялся пропагандой факта поздравления президентом России Владимиром Путиным бывшего президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения как раз в тот период, когда против него выдвинуто обвинение по делу "1 марта".

Как указывает издание, в тот же день, 31 августа появляется информация о том, что из Еревана поступил официальный запрос о выдаче армянским правоохранителям бывшего министра обороны Микаэла Хачатурова, который тоже проходит по делу "1 марта". Как оказалось, Микаэл Хачатуров имеет российское гражданство. По информации некоторых СМИ запрос этот не будет удовлетворен.

"31 августа был богат событиями вокруг армяно-российских отношений. Вечером того же дня, когда из Москвы в адрес армянских властей осуществлялось четкое и целенаправленное давление из Еревана поступила очень примечательная новость о том, что Армения не примет участие в предстоящих в Грузии учениях НАТО Agile Spirit-2018. По всей видимости, Армения изначально приняла решение не участвовать в учениях, но в условиях нынешнего сложного состояния, в котором оказались армяно-российские отношения, другого решения ждать от Армении было бы наивностью", — пишет газета.