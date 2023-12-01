СМИ: Армения отказалась от переговоров с Россельхознадзором

Армения отказалась от переговоров с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ (Россельхознадзор).

Армения отказалась от переговоров с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ (Россельхознадзор).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил местный фермер Арутюн Мнацаканян.

По его словам, в проблеме с доступом армянских товаров в Россию есть политический подтекст. Если раньше РФ в отношении армянской продукции во время проверок закрывала глаза, то теперь проводит контроль так же, как и в отношении товаров из других стран.

"Россельхознадзор несколько раз намекал Армении на необходимости принятия совместного решения, но армянская сторона эти предложения отвергала, ссылаясь на то, что это - проблема производителя. Дальше проблема углубилась, а теперь власти пытаются всему этому придать политический оттенок и отвести от себя ответственность", - отметил Мнацаканян.

"Но сколько ущерба понесут хозсубъекты за это время? Нельзя таким образом относиться к такому большому рынку, как российский", – считает фермер.

Он призвал искать пути выхода из ситуации.