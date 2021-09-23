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СМИ: Армения несерьезно относится к ООН

СМИ: Армения несерьезно относится к ООН В Нью-Йорке уже несколько дней, как стартовала работа 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Многие страны участвуют в работе сессии на уровне глав государств.
В регионе
23 сентября 2021 г. 07:18
СМИ: Армения несерьезно относится к ООН
Никол Пашинян

В Нью-Йорке уже несколько дней, как стартовала работа 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Многие страны участвуют в работе сессии на уровне глав государств.

Как передает Report со ссылкой на Yerevan.today, Армения не принимает участия в работе сессии, что весьма странно.

Ранее было заявлено, что Армения будет участвовать на уровне главы МИД, однако неизвестно, Арарат Мирзоян вылетел или нет. В любом случае, представители разных стран проводят двусторонние встречи, а об Армении нет никаких сообщений.

Напомним, в 2018 году Никол Пашинян принял участие в сессии и все свое выступление посвятил революции, отвергнув прошлое и опозорив Армению.

Визит 2019 года считается самым дорогостоящим в истории Армении, тогда Пашинян израсходовал на чартерный рейс 700 тысяч долларов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса сессия прошла в удаленном режиме.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistan BMT-yə qeyri-ciddi yanaşır

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