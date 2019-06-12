СМИ: Армения не готова к демократии

В Армении назревает недовольство властями среди членов правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жаманак".

"Партия "Гражданский договор" обеспокоена ситуацией с демократией в стране и продолжающимся недовольством. Члены партии считают, что Армения не готова к демократии. Стране нужна сильная рука, чтобы очистить клановую систему. В противном случае действующая система за короткое время "сожрет" и демократию, и революцию", - пишет газета.