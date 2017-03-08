СМИ: Армения назначает нового посла в Россию

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Посол Армении в России Олег Есаян 9 марта будет отправлен в отставку, на его смену придет Вардан Тоганян, передает Report со ссылкой на армянскую газету "Жаманак".

"Вардан Тоганян окончил факультет истории Ереванского государственного университета (отделение международных отношений), в ЕГУ же защитил кандидатскую диссертацию. В 2001 году он окончил докторантуру Института социально-политических исследований Российской академии наук. Тоганян упоминается в так называемом "Панамском досье", которое содержит информацию о зарегистрированных в оффшорах компаниях и лицах, имеющих к ним отношение. В 2014 году Вардан Тоганян стал акционером компании "Шогакн", занимающейся огранкой бриллиантов", - отмечает издание.

Отметим, что сведения об отставке посла Армении в России Олега Есаяна появились сразу же после того, как прибывший в Ереван на днях известный ведущий политических ток-шоу Всероссийской государственной телерадиовещательной компании Владимир Соловьев на пресс-конференции обвинил его в бездействии.