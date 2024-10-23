СМИ: Армения наживается за счет войны в Украине

Армения наживается за счет войны в Украине, помогая Российской Федерации обходить западные санкции.

Армения наживается за счет войны в Украине, помогая Российской Федерации обходить западные санкции.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Euronews.

В статье отмечается, что Армения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стала важным инструментом Москвы в обходе санкций, занимаясь в том числе реэкспортом российских драгоценных камней и золота.

"В 2023 году Армения экспортировала 4,5 миллиона карат алмазов, что в 30 раз больше, чем было добыто в самой республике", - отмечает телеканал.

Автор статьи отмечает, что Армения помогла значительно смягчить негативные последствия западных санкций для России, и сложившаяся геополитическая ситуация, в которой Ереван экономически подыгрывает Москве, подрывает глобальную стабильность.

Издание также отмечает, что экономический рост Армении, стимулируемый ростом торговли с Россией, косвенно субсидируется войной в Украине.

"При этом, на дипломатической арене премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится показательно дистанцировать свою страну от России, особенно после начала российско-украинского конфликта.

Становится все труднее определить, являются ли дипломатические усилия Армении действительно искренними или это оппортунистические маневры, направленные на извлечение выгоды из глобальной нестабильности, особенно в контексте продолжающейся войны", - говорится в статье.