СМИ Армении сообщили о возможных отставках глав Минздрава и Минтруда

Премьер Никол Пашинян собирается отправить в отставку министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна и главу Минздрава Анаит Аванесян.

Премьер Никол Пашинян собирается отправить в отставку министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна и главу Минздрава Анаит Аванесян.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

По сведениям газеты, премьер еще в прошлом году собирался сменить Мкртчяна, однако отложил это решение. Газета уточняет, что Пашинян недоволен Мкртчяном и считает, что министр не может повлиять на ситуацию в своем родном селе Паракар.

Глава общины Паракар, представитель правящей партии "Гражданский договор" Людвиг Гюльназарян подал в отставку после того, как 16 ноября в Ереване на улице застрелили приехавшего из Франции мужчину – 42-летнего Артура Манукяна. Издание отметило, что на месте убийства присутствовал и сам Гюльназарян.