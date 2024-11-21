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СМИ Армении сообщили о возможных отставках глав Минздрава и Минтруда

СМИ Армении сообщили о возможных отставках глав Минздрава и Минтруда Премьер Никол Пашинян собирается отправить в отставку министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна и главу Минздрава Анаит Аванесян.
В регионе
21 ноября 2024 г. 12:20
СМИ Армении сообщили о возможных отставках глав Минздрава и Минтруда

Премьер Никол Пашинян собирается отправить в отставку министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна и главу Минздрава Анаит Аванесян.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

По сведениям газеты, премьер еще в прошлом году собирался сменить Мкртчяна, однако отложил это решение. Газета уточняет, что Пашинян недоволен Мкртчяном и считает, что министр не может повлиять на ситуацию в своем родном селе Паракар.

Глава общины Паракар, представитель правящей партии "Гражданский договор" Людвиг Гюльназарян подал в отставку после того, как 16 ноября в Ереване на улице застрелили приехавшего из Франции мужчину – 42-летнего Артура Манукяна. Издание отметило, что на месте убийства присутствовал и сам Гюльназарян.

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