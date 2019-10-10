СМИ: Арестованная в Иране российская журналистка прилетела в Москву

Арестованная ранее в Иране российская журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Тегерана, однако с родственниками еще не встретилась, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации российского посольства в Тегеране, власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее россиянку Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве России заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.