СМИ: Аппарат премьер-министра Армении приобрел 14 пистолетов

Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна приобрел 14 пистолетов Байкал MР-71.

Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна приобрел 14 пистолетов Байкал MР-71.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоговурд".

Сообщается, что с этой целью 25 января был подписан контракт стоимостью 1 млн 411 тыс. 200 драмов (включая НДС) с ООО "Егер" (сеть магазинов оружия и боеприпасов, военных и охотничьих принадлежностей).

Стоимость одного пистолета составила 100 тыс. 800 драмов, оружие имеет калибр 9×17 мм, содержимое патронника 8 патронов. С какой целью приобретены пистолеты, в контракте не указывается.