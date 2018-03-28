СМИ: Американские военные и террористы покидают Мембидж

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Официальные лица США и представители террористической группировки PKK/YPG-PYD на совместном заседании приняли решение вывести свои войска из Мембиджа и сдать регион силам Свободной армии Сирии.

Как сообщает Report, об этом написала турецкая газета Habertürk.

Согласно распространенной информации, было решено дислоцировать американские военные позиции в ряде точек в Мембидже, и полностью вывести силы террористической группировки с запада реки Евфрат.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал вывода американских войск и террористов из Мембиджа. В противном случае, по словам Эрдогана, турецкая армия войдет в Мембидж и очистит эту территорию от террористов, вернув край их истинным владельцам.

Напомним, что после зачистки в Африне турецкие войска и Армия Свободной Сирии освободили от террористов сирийского крыла PKK и Тель-Рифат.