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СМИ: Администрация США попросила Конгресс одобрить продажу Турции F-16

СМИ: Администрация США попросила Конгресс одобрить продажу Турции F-16 Вашингтонская администрация попросила Конгресс США одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов модернизации на общую сумму $20 млрд.
В регионе
25 января 2024 г. 01:34
СМИ: Администрация США попросила Конгресс одобрить продажу Турции F-16

Вашингтонская администрация попросила Конгресс США одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов модернизации на общую сумму $20 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме, которое власти США направили законодателям.

В среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Вашингтон не гарантировал, что готов поставить Анкаре F-16: "Ключевая роль в этом вопросе отведена Конгрессу".

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган увязывает вопрос одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО с принятием американским Конгрессом решения о продаже Анкаре F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 F-16 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее истребителей. Как ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ağ ev Konqresdən F-16-ların Türkiyəyə satışına icazə verməsini istəyib

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