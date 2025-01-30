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Служебный автопарк в госсекторе Армении сократится на 423 машины

Служебный автопарк в госсекторе Армении сократится на 423 машины Служебный автопарк в госсекторе Армении сократится на 423 машины. Фактически служебные машины остались только у высшего руководящего состава ведомств.
В регионе
30 января 2025 г. 13:23
Служебный автопарк в госсекторе Армении сократится на 423 машины

Служебный автопарк в госсекторе Армении сократится на 423 машины. Фактически служебные машины остались только у высшего руководящего состава ведомств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Автомобили будут сокращены в 52 ведомствах, заявил на заседании министр территориального управления инфраструктур Давид Худатян, их передадут Комитету по управлению госимуществом для дальнейшей продажи с электронного аукциона.

Он отметил, что в скором времени этот процесс продолжится в аппаратах местного самоуправления.

В связи с этим премьер-министр Никол Пашинян заметил, что служебный автопарк в стране сократился до исторического минимума.

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