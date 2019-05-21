ФСБ: Спецслужбы России, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана выявили восемь ячеек ИГИЛ

Взаимодействие спецслужб стран СНГ позволило в течение года выявить восемь террористических ячеек и задержать более 100 их участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Так, во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность восьми ячеек ИГИЛ и других международных террористических организаций", - сообщил глава ФСБ.

Кроме того, совместно с КНБ Беларуси пресечена вербовочная деятельность игиловских эмиссаров в интернете. КНБ Казахстана передала партнерским спецслужбам четверых граждан Узбекистана, 11 граждан Таджикистана и троих - Кыргызстана, задержанных по подозрению в причастности к терроризму и религиозному экстремизму. Одновременно ФСБ и коллеги из Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана изъяли из незаконного оборота большое количество наркотических средств.

А.Бортников также отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества спецслужб СНГ является постоянный обмен оперативными данными. Получаемые сведения пополняют международный банк данных по противодействию терроризму, специализированный банк данных Антитеррористического центра СНГ и другие информационные системы коллективного пользования.