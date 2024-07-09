Служба разведки РФ: США готовят смену власти в Грузии после парламентских выборов

Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов.

Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Службе внешней разведке (СВР) России.

Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия, отмечает ведомство.

"Ключевую роль в этом плане должна сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, где возложит на правительство вину за "деградацию" переговоров по вступлению Тбилиси в ЕС и предупредит о "катастрофических последствиях сближения с Москвой", - сказали в СВР.

Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию протестных выступлений в стране, подчеркнули в ведомстве.