​Служба нацбезопасности Армении потребовала от захвативших здание полка ППС в Ереване сдаться в течение получаса

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении потребовала от членов вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, сложить оружие и сдаться к 17.00, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Предлагаем членам вооруженной группы сложить оружие и без сопротивления сдаться властям к 17.00. В противном случае подразделения спецназначения правоохранительных органов уполномочены без предупреждения открыть огонь и обезвредить любого вооруженного человека как на территории полка ППС, так и вне ее", - говорится в сообщении СНБ.